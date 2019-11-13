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В работе Instagram и Facebook снова произошел сбой

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В работе Instagram и Facebook снова произошел сбой
06:44 Сегодня Телеграф

Новости технологии:12 ноября произошли сбои в Facebook и Instagram.

Пользователи Facebook и Instagram по всему миру во вторник, 12 ноября, столкнулись со сбоями в работе сайтов. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

На сбои в Facebook чаще других жаловались пользователи из США, Бразилии, Нидерландов, Перу, Румынии, Израиля, Великобритании. Так, 73% из них отмечали неполадки в работе новостной ленты, еще 14% − полное отключение социальной сети от работы, 11% испытывали проблемы со входом в свои аккаунты.

 

С неполадками в Instagram сталкивались пользователи в Великобритании, США, Венгрии, Греции и Турции. Большая часть из них испытывали проблемы с загрузкой новостной ленты (67%), у 21% возникали трудности с публикацией историй, 11% жаловались на неполадки в работе сервиса.

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Facebook, Социальные сети, Instagram, Сбой, Сбой в работе Facebook, Сбой в работе Instagram, ъ.
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