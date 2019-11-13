Instagram тестирует инструмент редактирования видео

Новости технологии:Похоже, в социальной сети Instagram вскоре появятся функции, скопированные у популярного приложения TikTok.

Социальная сеть Instagram тестирует новую функцию. Она получила название Reels и предусматривает, что в Stories можно будет добавлять музыку к видео и эффекты. У нее будут возможности, которые есть в TikTok.

Как передает издание TechCrunch, кнопка Reels будет расположена рядом с функциями Boomerang и Super-Zoom.

Что умеет Reels? Эта новая функция в Stories позволит создавать 15-секундные ролики, используя музыку из перечня Instagram или собственную.

Также с помощью Reels можно будет выбирать скорость видео, ставить его на паузу или соединять несколько видео в одно.

Сейчас функция Reels находится на стадии тестирования. Она доступна только на территории Бразилии на устройствах на базе iOS и Android.