Преимущества и угрозы диджитализации: экспертное мнение Бернхарда Отупала

Новости технологии:Интернет-банкинг, сервисы онлайн и государство в смартфоне. Очевидно, что Украина пытается не отставать от мировой тенденции диджитал-трансформации.

Сторонники этого развития считают, что это существенно упростит нам жизнь. В то же время скептики опасаются, что "система" знает о них слишком много, и ждут воспроизведения сценария сериала Black Mirro.

Почему Украина не имеет альтернативы диджитал-трансформации и стоит ли этого бояться, Техно 24 рассказал специалист по цифровой безопасности, интеллектуальным системам общественной безопасности в Dell Technologies Бернхард Отупал.

Кто такой Бернхард Отупал?

Бернхард является специалистом высокого класса в области кибербезопасности. Он работал в правоохранительной сфере более 25 лет. 7 лет Отупал провел в Интерполе, в частности руководил группой по расследованию финансовых и киберпреступлений.

С 2010 года работает в Dell, применяя свои знания и опыт в сфере цифровой криминалистики. Бернхард отвечает за конечные решения для проектов по общественной безопасности, предназначенных для правоохранительных органов, для цифровизации городов и тому подобное.

О диджитал-трансформации

Украина не имеет альтернативы диджитализации. И речь идет не только о трансформации городов, но об изменениях в целом: диджитал-общество, диджитал-город, диджитал-страна и т.д. Мы не можем говорить лишь об одном направлении. Это должно быть комплексное решение.

Для вашей страны этот процесс является определенным вызовом, ведь большинство городов в Украине имеют давнюю историю. Процесс диджитализации значительно легче запустить в молодых городах, как Дубаи или новые города в Катаре.

Но он вам необходим. К примеру, в Киеве у вас есть городская администрация, в которую входит электричество, вода, мусор, транспорт. Это разные сферы, но все они имеют единое администрирование, общий бюджет, общую IT-систему и тому подобное. Однако, у вас есть отдельный департамент водоснабжения, отдельный департамент транспорта и так далее. При этом введя систему умного города, вы получаете лучшую централизацию, экономию средств и высший уровень защиты данных. Ведь вы точно знаете, кто искал определенную информацию, когда он это делал и с какой целью.

Кроме того, можно предложить лучшие решения для потенциальных проблем, то есть прогнозируемых, таких, что могут возникать. Очень простой пример: мы знаем, что в такое-то время происходит важный футбольный матч, так что можно предположить, что во время перерыва в матче резко возрастет использование электричества и воды, ведь зрители побегут на кухню или туалет. Поэтому эту нагрузку можно запланировать заранее.

Или скажу на примере транспорта. Утром трафик на дорогах значительно выше, чем в середние дня. Тогда же будет значительно высший уровень загрязнения в воздухе. И все эти вещи можно спрогнозировать, найти решение и контролировать. Это касается и безопасности. Если вы знаете, что утром на дорогах значительно больше транспорта, шанс ДТП тоже выше, следовательно, нужно и больше полиции.

О вмешательстве в частную жизнь

Многие люди действительно боятся, что такой контроль может быть превышением полномочий власти. Хотя Китай (к опыту которого часто апеллируют скептики) – это негативный пример такого прогресса. Ведь эта страна значительно отличается от большинства в мире. Люди там имеют несколько другое мышление. А население составляет более миллиарда людей, поэтому подход к контролю другой. В наших странах таких проблем с контролем не возникает.

Кстати, то, как они используют технологии – интересный пример. Китайский гражданин имеет свой рейтинг. И если его поведение удовлетворительное, с точки зрения власти, то он получает баллы. Но если он совершил какое-то мелкое правонарушение, например, выбросил мусор из окна или превысил скорость, то он теряет эти очки. В результате, человек с плохим рейтингом не сможет получить более быстрый интернет или заказать лучший уровень услуг.

Отмечу: не стоит бояться, что власть получает доступ к данным. Это не означает, что "информация будет использована против вас", ее применят, чтобы защитить вас и улучшить сервис.

Скажем, система действительно отслеживает ваше передвижение – каждый день вы ездите из пункта А в пункт Б. Поэтому аппарат может просчитать и предложить вам оптимальный маршрут. Пользователю выгодно, чтобы эту информацию знали и анализировали.

О защите персональных данных

На самом деле, очень часто проблема с утечкой персональных данных – это вина самих пользователей. Большинство просто не читает условия, а сразу соглашается, даже не зная, на что дает свое согласие. В последнее время было очень много критики вокруг сбора данных Facebook. Но соцсеть собирает только те данные о пользователях, на которые они дают согласие.

С другой стороны, проблема таких сделок в том, что они слишком длинные и сложные для понимания, поэтому пользователи и не хотят их читать. Я думаю, их нужно сделать короче и понятнее для широкого круга людей. В Евросоюзе существует регламент по защите персональных данных всех лиц (GDPR). Это важный шаг по регуляции защиты персональных данных.

Об уязвимости к хакерским атакам

Ранее чтобы украсть деньги – шли грабить банк. Сейчас это делают через интернет. То есть, хакерство – это тот же криминал, только в другом виде.

Но по моему мнению, проще защитить информацию и данные от хакеров, чем организовать, например, физическую систему защиты здания. Сейчас важно устанавливать надежную защиту внутри, в частности, программы защиты серверов, антивирусные программы и тому подобное.

О признаках умного города

Если город является "умным", то граждане замечают и чувствуют это. Умный город – это не только набор характеристик, это комфорт для его гражданина. Это создание возможностей для человека, таких как отслеживание движения транспорта, контроль за передвижением лифта, умная уборная (чтобы пользователь был уверен, что туалет действительно очищен и стерилен – это тоже может происходить автоматически).

Примеры умных городов в Украине

Я знаю, что в Украине начали строить умные города, но еще нет сформированной полноценной системы. Собственно, именно поэтому я здесь. В общем, это сложный и длительный процесс. Ваша власть показывает, что взяла курс на диджитализацию государства – это хороший знак.

О первых шагах внедрения умного города

Сначала нужно понять, что местные люди действительно хотят этой трансформации и готовы к изменениям. Это маркетинг. Сначала гражданам надо объяснить, что это не попытка усилить за ними слежку, а попытка улучшить их жизнь в городе.

Следующий шаг – проверка связи и интернета. Ведь если ваш город не имеет хорошего покрытия интернетом, то многие функции системы не будут доступны.

Также я рекомендую привлекать к партнерству местные частные компании, которые также должны помочь с внедрением системы умного города.

И последний важный момент – деньги. Для производства этой системы нужны деньги, поэтому нужно привлекать инвесторов.

Об умных городах в будущем

Думаю, через 20-30 лет люди будут иметь больше времени для себя. Например, я уже сейчас работаю удаленно, поэтому не трачу время на дорогу в офис. И я убежден, что вскоре так будет работать большинство людей.

Хотя нам все равно нужна будет хорошая инфраструктура. Мы же не будем тратить все свое свободное время на просмотр телевизора. В конце концов, я сомневаюсь, что в будущем люди в принципе будут смотреть телевизор. Телевидение станет пережитком истории.

Думаю, что через 20 лет мы будем иметь кардинально другую систему образования. Сомневаюсь, что у нас будет религиозное обучение, при этом детей будут учить основам этики. Что касается математики, то предполагаю, что ее тоже не будут изучать – для этих функций у нас будут компьютеры. То же самое касается физики.

Также изменятся и много профессий. Немало функций, касающихся рутинной работы, будет выполнять робот. А вот насчет искусства и вещей, для выполнения которых требуется мышление, – этим будут продолжать заниматься люди.

Что касается финансов, думаю, что через 20 лет реальные деньги просто исчезнут. Их заменят цифровые. Мы будем рассчитываться с помощью интернета, наших гаджетов или кредитной карты.

Также считаю, что будущее за беспилотным транспортом. В Лионе, где я живу, уже начинают внедрять экспериментальные маршруты. Мы имеем систему, как Uber, но ее машины ездят без водителей. Думаю, через 20 лет мы уже будем пользоваться летательными машинами. Несколько недель назад в Штутгарте (Германия) уже испытали первое летательное такси.

И также изменения коснутся языка. В будущем мы будем иметь какой-то универсальный язык. Уже сейчас дети пользуются набором универсальных слов, которые используют для твитов и других сообщений в соцсетях. Это же касается эмодзи и смайлов.

Таково мое мнение. Оно субъективно. В общем, мой взгляд на будущее очень положительный (улыбается).