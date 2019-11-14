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В первые сутки на Disney Plus зарегистрировались 10 миллион человек

В первые сутки на Disney Plus зарегистрировались 10 миллион человек
22:19 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Мобильные приложения Disney+ загрузили более 3,2 млн человек.

На новой стриминговой платформе Disney+, которая запустилась 12 ноября и в этот же день обвалилась, за сутки зарегистрировались 10 миллионов пользователей. 

Как сообщает The Verge, мобильные приложения Disney+ для платформ Android и iOS вышли на первые места в цифровых магазинах - их загрузили более 3,2 млн человек. 

Отмечается, что такое количество подписчиков ранее прогнозировалось аналитиками, в то же время их может быть больше, ведь сервис пока работает в трех странах мира — США, Канаде и Нидерландах. 19 ноября к Disney+ подключатся Австралия и Новая Зеландия. В марте 2020 года сервис заработает в таких странах как Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания.

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Напомним, что в работе стримингового сервиса Disney Plus произошел сбой сразу после запуска. В работе стримингового сервиса Disney+, который стартовал сегодня, 12 ноября, в США, Канаде и Нидерландах, произошел сбой сразу после запуска, сообщает Variety.

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Цена, Дисней, Технологии, Что посмотреть, Стриминговый сервис, Disney Plus, Disney Plus в Украине.
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