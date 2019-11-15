Она вернулась: Motorola перевыпустила свою легендарную "раскладушку"

Новости технологии:Компания Motorola не часто удивляет пользователей новыми моделями устройств.

Пока производитель работает над свежими идеями (мы на это надеемся), нам еще раз представили свою культовую модель Motorola RAZR.

Как передает amp.cnn.com, обновленная версия RAZR сохранила классический дизайн раскладного телефона. Но надо отдать должное, складной смартфон, которым сейчас является Motorola RAZR 2019, выглядит довольно свежо и интересно в наше время.

Что нового? Новинка получила новый шарнир, который Motorola называет "Flex View". Устройство имеет 6,6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9.

Дополнительный дисплей также получил OLED-панель. Однако, его диагональ меньше – на 2,7 дюйма с соотношением 4:3. На нем отображается время и сообщение.

Motorola RAZR 2019: складной дисплей 6,2 дюйма с разрешением 2142х876 пикселей, внешний дисплей 2,7 дюйма с разрешением 800х600 пикселей, Snapdragon 710, 6/128 ГБ, 16 и 5 Мп камеры, 2510 мАч, Android 9. В декабре за $1500. Видео: https://t.co/7NB7Cob11j pic.twitter.com/wOKgRlCgBw — BIG GEEK (@biggeekru) November 14, 2019

Устройство складывается сверху вниз, как классическая жабка. К примеру, Galaxy Fold, который тоже является складным смартфоном, закрывается слева направо или справа налево. Также Motorola разработала дисплей с подвижной металлической опорой, которая должна добавить устройству прочности.

Сердцем нового устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет только один модуль – с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мАч.

Цена. Новую версию Motorola RAZR оценили в 1499 долларов (37 500 гривен). Он поступит в продажу в январе 2020 года.