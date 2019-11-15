Скачать
Пятница, 15.11.2019
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
В "Слуге народа" исключили из фракции двух депутатов, "кнопкодавов" оставили
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
"Слуга народа" может пополниться "проверенными" депутатами
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Ярмоленко: С Сербией будем играть на победу
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 16 ноября

Она вернулась: Motorola перевыпустила свою легендарную "раскладушку"

Она вернулась: Motorola перевыпустила свою легендарную "раскладушку"
13:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости технологии:Компания Motorola не часто удивляет пользователей новыми моделями устройств.

Пока производитель работает над свежими идеями (мы на это надеемся), нам еще раз представили свою культовую модель Motorola RAZR.

Как передает amp.cnn.com, обновленная версия RAZR сохранила классический дизайн раскладного телефона. Но надо отдать должное, складной смартфон, которым сейчас является Motorola RAZR 2019, выглядит довольно свежо и интересно в наше время.

Что нового? Новинка получила новый шарнир, который Motorola называет "Flex View". Устройство имеет 6,6-дюймовый OLED-дисплей с соотношением сторон 21:9.

Дополнительный дисплей также получил OLED-панель. Однако, его диагональ меньше – на 2,7 дюйма с соотношением 4:3. На нем отображается время и сообщение.

Устройство складывается сверху вниз, как классическая жабка. К примеру, Galaxy Fold, который тоже является складным смартфоном, закрывается слева направо или справа налево. Также Motorola разработала дисплей с подвижной металлической опорой, которая должна добавить устройству прочности.

Сердцем нового устройства стал процессор Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ встроенной и 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера имеет только один модуль – с разрешением 16 Мп. Фронтальная камера имеет 5 Мп. Емкость батареи составляет 2510 мАч.

Motorola One Macro: официальная дата презентации

Цена. Новую версию Motorola RAZR оценили в 1499 долларов (37 500 гривен). Он поступит в продажу в январе 2020 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Гаджеты, Смартфоны, Технологии, Motorola, Motorola RAZR, Техно.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Урегулирование ситуации на Донбассе: озвучена позиция Ахметова
02 Украина 1:0 Эстония: события матча (Видео)
03 Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
04 Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
05 "Готов к диалогу и дискуссии": Зеленский на встрече с послами G7
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Курс валют на 15 ноября: гривна продолжает укреплять свои позиции
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Туманы и дожди: прогноз погоды на 15-16 ноября
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
Итоги дня 14 ноября: принятие Госбюджета-2020 и победа над эстонцами
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
В этот раз без проблем: SpaceX провела испытания корабля Crew Dragon (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь