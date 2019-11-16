Xiaomi Mi Watch вскоре появятся на международном рынке

Новости технологии:"Умные" часы Xiaomi Mi Watch скоро поступят в продажу на международном рынке.

В начале месяца компания Xiaomi выпустила свои первые «умные» часы — Mi Watch. На днях они уже поступили в продажу, правда, пока только на территории Китая.

Когда у нас?

Один из ритейлеров с AliExpress (Mi France) говорит, что глобальная версия все-таки будет. Правда, еще нескоро: он пишет, что Xiaomi Mi Watch выберутся за пределы Поднебесной только в первом квартале 2020 года.

Но пока это неофициальная информация. Тем не менее, если это правда, можно ожидать, что часы Xiaomi Mi Watch дебютируют в Европе во время выставки MWC 2020, которая пройдет в конце февраля в Барселоне.

Возможно, выход часов объединят с анонсом нового флагмана Xiaomi Mi 10.