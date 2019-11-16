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Эксперты оценили ремонтопригодность Huawei Mate 30 Pro

Эксперты оценили ремонтопригодность Huawei Mate 30 Pro
01:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:iFixit: Huawei Mate 30 Pro более ремонтопригоден, чем Mate 20 Pro.

Специалисты iFixit разобрали флагман Huawei Mate 30 Pro и оценили его ремонтопригодность.

Вердикт

Итак, практически каждый компонент внутри — модульный. Это хорошо, так как в случае поломки заменить отдельную деталь не составит труда. Однако некоторые компоненты все-таки требуют расширенной разборки. Также используются только стандартные винты Phillips.

Дисплей можно снять, не вынимая аккумулятор, но при этом есть риск вырвать некоторые кабели. Саму батарею легко заменить, если у вас получилось снять заднюю панель, пластиковую рамку и ряд кабелей.

А вот главный минус — это обилие клея на заднем и переднем стеклах, что повышает риск поломки во время ремонта.

В результате Huawei Mate 30 Pro получил за ремонтопригодность 5 баллов из 10. И это уже работа над ошибками, так как у прошлогоднего Mate 20 Pro было 4 балла.

 

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Смартфон, Ремонт, Huawei, Телефон, Huawei Mate 30 Pro.
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