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Apple зачистила App Store от вейп-приложений

Apple зачистила App Store от вейп-приложений
01:47 Сб, 16 Ноябрь 2019 Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Вейп-приложения официально запрещены в App Store.

Компания Apple объявила войну приложениям, связанным с вейпингом.

Что теперь

В App Store всегда запрещалась продажа табака, картриджей для электронных сигарет и т. д., однако приложения, связанные с вейпингом, проходили модерацию. Это приложения, позволяющие контролировать температуру, подсветку и другие параметры таких сигарет, программы для магазинов и даже новости и соцсети для вейперов.

В июне Apple перестала принимать такие приложения, а на днях удалила их из App Store. Всего удалено 181 приложение, связанное с вейпингом.

«Мы обновили наши рекомендации по проверке в App Store, чтобы подчеркнуть, что приложения, поощряющие или облегчающие использование этих продуктов, не разрешены. На сегодняшний день эти приложения больше не доступны для загрузки», — рассказали в компании.

Пользователи, которые ранее установили эти приложения, смогут и дальше их использовать.

Почему?

Связано это с исследованиями, которые доказывают вред электронных сигарет. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, тысячи человек заболели из-за вейпинга, 42 случая — с летальным исходом.

«Мы заботимся о том, чтобы магазин приложений был безопасным местом для наших пользователей, особенно для молодежи. Мы постоянно оцениваем программы и опираемся на последние новости, чтобы определить риск для здоровья и благополучия пользователей», — подчеркнула Apple.

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Apple, App Store, Вейп.
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