Star Wars Jedi: Fallen Order: стали известны первые оценки

Новости технологии:Критики оценили игру Star Wars Jedi: Fallen Order.

Star Wars Jedi: Fallen Order наконец-то добралась до релиза, а вместе с ней вышли и первые обзоры прессы.

Как оценили

Спустя 23 обзора критиков рейтинг игры на Metacritic остановился на отметке в 84 балла, а игроки оценили проект в 8.2 балла. Для сравнения, Star Wars: Battlefront 2 заработал только 68 баллов от прессы, а геймеры поставили 1.2 балла.

Журналист IGN поставил Fallen Order 90 баллов, записав плюсы мрачный сюжет с атмосферой, приверженность канонам серии, сложную «боевку» и головоломки. В то же время US Gamer оценили проект в 70 баллов. По словам автора, стать лучшей игрой в серии Star Wars Jedi: Fallen Order помешали технические проблемы, а также история, которую, видимо, писали в спешке, забыв раскрыть все темы.

«Jedi: Fallen Order нажимает на все нужные кнопки, как для приключенческого боевика по „Звездным войнам“. Это жанровый ремикс, в котором рассказывается о битвах, а также исследованиях Светлой и Темной Души, об экшене и энергии Uncharted, и это отлично подходит для возвращения к игровой вселенной Джедаев», — IGN, 90 баллов.

«Star Wars Jedi: Fallen Order до боли близка к тому, чтобы быть лучшей игрой в жанре экшен в этом году, но в конечном итоге терпит неудачу из-за проблем с ритмом и множеством технических проблем», — US Gamer, 70 баллов.

«Star Wars Jedi: Fallen Order — это именно та однопользовательская игра, которую мы изначально надеялись увидеть, когда EA и Disney объединили свои усилия. Даже если не брать во внимание вселенную, у вас останется супер удовлетворительный микс с боя, истории и исследования, искусно созданных студией, известной тем, что она возглавляет совершенно другой жанр», — TheSixthAxis, 80 баллов.

«Star Wars Jedi: Fallen Order мог бы свободно обмениваться идеями с другими, но в результате получилось милое приключение, которое пока считается лучшим усилием EA в «Звездных войнах», — GamesRadar+, 80 баллов.

Оценки Star Wars Jedi Fallen Order:

Atomix — 90

IGN — 90

Press Start Australia — 90

TrueGaming — 90

Multiplayer.it — 87

Everyeye.it — 83

TheSixthAxis -80

Guardian — 80

God is a Geek — 80

GamesRadar+ — 80

USgamer — 70

О Star Wars Jedi: Fallen Order

Напомним, что в Star Wars Jedi: Fallen Order игрокам предстоит побывать в роли одного из последних джедаев, который пережил «Приказ 66». Молодой падаван Кэл Кестис долго скрывал свою силу, но Инквизиция нашла парня. Теперь парню предстоит закончить своей обучение и нанести ответный удар. В путешествии герою поможет команда корабля и робот BD-1, которого специально создали для игры.

Star Wars Jedi: Fallen Order уже вышла на PlayStation 4, Xbox One, а также PC в Steam, Origin и Epic Games Store. К тому же, купив игру в магазине Epic Games, вы получите костюм имперского штурмовика для «королевской битвы» Fortnite. Акция действует до 30 ноября 2020 года.