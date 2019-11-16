Razer Kraken Ultimate: оригинальные игровые наушники с 50-мм динамиками

Новости технологии:Razer презентовала игровую гарнитуру — Kraken Ultimate.

Компания Razer анонсировала сегодня свою новую игровую гарнитуру — Kraken Ultimate.

Что известно

Новинка получила технологию THX Spatial Audio, которая обеспечивает качественное звучание. Она специально оптимизирован для популярных и новых звуковых режимов в играх. Кроме этого, наушники оснастили 50-мм настраиваемыми динамики, микрофоном с активным шумоподавлением и USB-кабелем для подключения к компьютеру.

На устройстве есть несколько кнопок управления, а также фирменная подсветка Razer Chroma. Пользователи смогут выбрать палитру из 16.8 млн. оттенков, а также настроить эффект сияния.

Кроме Kraken Ultimate, Razer ещё пополнила линейку Kraken X новой моделью Kraken X USB. Новинка получила зеленую подсветку амбушюр, объемный звук формата 7.1 и USB-кабель для подключения.

Цена и когда ждать

Наушники уже поступили в продажу. За Kraken Ultimate просят $130 (или €150 в Европе), а за модель Kraken X USB — $60 (€70).