На официальном сайте Samsung "засветился" Galaxy A51

Новости технологии:Samsung Galaxy A51 заметили на официальном сайте производителя.

Компания Samsung готовится к анонсу смартфона Galaxy A51. Недавно инсайдер OnLeaks раскрыл внешний вид новинки, а сейчас аппарат заметили на официальном сайте производителя.

Что известно

Смартфон с номером модели SM-A515F/DSM появился на странице техподдержки Samsung. Это значит, что его анонс уже близко. Можно предположить, что новинку покажут в этом или в начале следующего месяца. По слухам, презентация устройства пройдёт в Индии.

Напомним, Galaxy A51 станет преемником Galaxy A50. Аппарат получит 6.5-дюймовый Super AMOLED-экран c вырезом по центру для селфи-камеры, как у фаблета Galaxy Note 10. Ещё ему приписывают подэкранный сканер, фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре с 4 ГБ ОЗУ, последнюю версию ОС Android 10, аккумулятор на 4000 мАч, а также основную камеру с четырьмя сенсорами и главным модулем на 48 Мп.