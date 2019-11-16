Facebook проводит тест аналога Instagram

Новости технологии:Facebook готовит новый аналог Instagram.

Facebook решил скопировать некоторые элементы Instagram, создав «Популярные фото» - это бесконечная фид-лента, которая показывает новые фотографии от друзей и отслеживаемых сообществ.

Что поменялось?

«Популярные фото» предлагает пользователю более расслабленную проверку ленты, нежели обычный фид. Не нужно переходить по ссылкам, путаться в каком-либо другом контенте. Теперь можно просто смотреть интересные картинки. Сейчас же интерфейс приложения Facebook выглядит и чувствуется куда более громоздким, чем он же у визуально-ориентированных приложений вроде Snapchat, TikTok или Instagram. Вместо банальных свайпов или пролистывания, пользователю нужно зарываться в дебри своих новостей, открывая каждый пост.

Это плохо вписывается в современный ритм жизни, когда или на минутку «залип» в смартфоне или отдыхаешь уставший на диване. На ПК раньше была выделенная вкладка «Фото», однако почему-то ее убрали. Спикер «Facebook» подтвердил, что в октябре они тестировали «Популярные фото», когда его заметили ребята из TechCrunch, однако рассказать о деталях компания Facebook отказалась.