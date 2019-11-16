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Wasteland 3: стали известны детали новой RPG от создателя Fallout 1

Wasteland 3: стали известны детали новой RPG от создателя Fallout 1
06:34 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Игра Wasteland 3: опубликованы системные требования и дата релиза.

Мероприятие XO19 запомнилось не только анонсом новой игры Obsidian, но и раскрытием даты релиза Wasteland 3.

Когда ждать

Поиграть в Wasteland 3 геймеры смогут уже 19 мая 2020 года на PlayStation 4, Xbox One и PC, включая Mac и Linux. К тому же игра будет доступна подписчикам Xbox Game Pass уже в день выхода. Поклонники серии уже могут сделать предзаказ в Steam, Microsoft Store. Геймеры, которые заранее купят игру, получат бонусы в виде стартового набора из всех видов оружия, шляпу Генерала рейнджеров с очками и пояс.

Напомним, что Wasteland 3 — тактическая партийная ролевая игра в мире постапокалипсиса, в которой геймеры побывают в роли Пустынного рейнджера. Герою предстоит собрать собственную команду, заново отстроить базу и спасти Аризону, выполнив поручение самопровозглашенного Патриарха Колорадо. В мире Wasteland 3 никому нельзя верить, но заказчик предлагает слишком хорошую награду, чтобы отказываться от дела.

За разработку Wasteland 3 отвечает inXile, студия Брайана Фарго, основателя Interplay Productions. В 1997 году под его управлением вышла первая Fallout, а затем и Fallout 2 в 1998 году. По словам разработчиков, в Wasteland 3 игроков ждет мрачная атмосфера постапокалипсиса с пошаговыми битвами и захватывающий сюжет со сложными решениями.

Если планируете делать предзаказ, то стоит ознакомиться с системными требованиями игры:

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 7/8/8.1/10 (64-бит).
  • Процессор: Intel Core i5-2500K или эквивалент AMD.
  • Оперативная память: 8 ГБ.
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 760 или AMD Radeon HD 7970.
  • Место на диске: 55 ГБ.

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 7/8/8.1/10 (64-бит).
  • Процессор: Intel Core i5-4590 или эквивалент AMD.
  • Оперативная память: 16 ГБ.
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 970 или AMD Radeon R9 290.
  • Место на диске: 55 ГБ.
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Игра, Obsidian, Wasteland 3.
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