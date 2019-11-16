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Hyperstealth Corp создала уникальный "невидимый" материал (Видео)

Hyperstealth Corp создала уникальный "невидимый" материал (Видео)
15:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости технологии:Канадская компания занимается разработкой камуфляжного материала для военных.

Hyperstealth Corp создала новую уникальную технологию. Она работает вроде плаща-невидимки. Эта уникальная технология получила название Quantum Stealth.

Эта технология позволила разработчикам создать материал, который может скрыть объекты, расположенные за ним. Дело в том, что материал преломляет свет так, что человек может видеть только с очень близкой или очень отдаленной дистанции.

Материал отражает свет от ультрафиолетового до инфракрасного диапазона, в результате чего искажается фон. Поэтому на определенной дистанции предметы, спрятанные за материалом, становятся буквально невидимыми. Конечно, наблюдатели могут догадаться, что за ним что-то скрыто, но они не смогут разглядеть детали.

Этот новый материал тонкий и легкий, а также не требует дополнительного источника питания. Кроме того, как рассказывают разработчики, процесс создания "невидимки" относительно недорогой.

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Однако, пока неизвестно, поступит ли Quantum Stealth в серийное производство.

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Видео, Hyperstealth Corp, Материал-невидимка, Quantum Stealth.
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