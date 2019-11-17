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Студия Grinding Gear анонсировала новую Path of Exile 2 (Видео)

Студия Grinding Gear анонсировала новую Path of Exile 2 (Видео)
01:36 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Path of Exile 2: продолжение саги от Grinding Gear

Практически вслед за Blizzard студия Grinding Gear анонсировала Path of Exile 2 — продолжение «дьяблоида», который покорил фанатов Diablo 3.

Что известно

Path of Exile 2 хоть и звучит как продолжение оригинальной игры, но, судя по словам разработчиков, больше похожа на расширение. Как в той же Overwatch 2, контент первой части перенесут в сиквел, к тому же игроки смогут пройти сюжетную кампанию оригинала. Игроки обеих частей даже получат доступ к одному эндгейм-контенту, который открывается после завершения основной истории.

Из нового в Path of Exile 2 геймеров ждет новая сюжетная кампания на семь актов, действия которой пройдут спустя двадцать лет после финала первой части:

«Со времени смерти Китавы общество постепенно восстанавливалось. Честолюбивые люди восстают, чтобы заполнить пустоту, и их жажда власти снова разрушает Враекласт»

Grinding Gear также обещают переработать систему брони и оружия. Привет, Destiny 2. Игроков ждут и новые «изгнанники», которые поделятся на те же архетипы, что и в оригинальной игре, а также 19 дополнительных классов Восхождения. Геймеры также увидят новые модели персонажей с анимациями и технические улучшения.

В Path of Exile 2 появится и новое поколение системы навыков. Самоцветы поддержки теперь добавляются непосредственно в Самоцветы навыков, устраняя недочеты старой системы, но сохраняя глубину.

Когда ждать

У Path of Exile 2 еще нет даты релиза, да и платформы, на которых выйдет игра, держат в секрете. Все же Grinding Gear планируют запустить бета-тестирование проекта в конце 2020 года.

Что касается оригинальной Path of Exile, то проект и дальше будет получать обновления и контентные дополнения каждый квартал. Например, 13 декабря выйдет «Завоеватели Атласа», которое переработает эндгейм и подготовит игроков к выходу Path of Exile 2.

Геймплей Path of Exile 2:

Анонс мобильной Path of Exile

Вместе с Path of Exile 2 разработчики анонсировали и мобильную версию оригинальной игры. Да, теперь Blizzard придется беспокоиться не только за Diablo 4, но и Diablo Immortal.

По словам Grinding Gear, разработчики создали специальные инструменты, которые помогли улучшить движок для работы с разными платформами. Потому студия нацелена на «бескомпромиссный перенос» Path of Exile на смартфоны. В то же время разработчики понимают различия между «мобилками» и ПК, и Path of Exile Mobile ориентирована на короткие игровые сессии.

Разработчики также обещают разрушить тренды мобильных игр, так что геймеров не будут напрягать постоянной рекламой, энергией, «временными барьерами» и прочим. Наверное.

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Игра, Path of Exile 2, Path of Exile, Grinding Gear.
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