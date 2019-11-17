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Sony обновит по меньшей мере восемь смартфонов Xperia до Android 10

Sony обновит по меньшей мере восемь смартфонов Xperia до Android 10
03:42 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Sony вскоре обновит ряд смартфонов до Android 10.

Спустя три месяца после анонса стабильной версии Android 10, компания Sony рассказала какие смартфоны Xperia получат новую ОС.

Что известно

Естественно, первыми прошивку выпустят для последних флагманов. Речь идёт об Xperia 1 и Xperia 5. Их должны обновить в декабре, а вот смартфоны предыдущих годов Xperia 10, Xperia 10 Plus, Xperia XZ2, Xperia XZ2 Compact, Xperia XZ2 Premium и Xperia XZ3 начнут получать ОС только в начале 2020 года. К сожалению, более точных сроков производитель не сообщил.

Чего ждать

С обновлением Android 10 смартфоны Sony должны получить все основные особенности системы. Напомним, это обновлённый интерфейс, новые навигационные жесты управления, как у смартфонах Google Pixel, тёмная тема для системы и приложений, функция Smart Reply и многое другое.

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Sony, Операционная система, Телефон, Sony Xperia, Android 10.
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