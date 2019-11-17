Xiaomi презентовала смарт-чашку с автоподогревом (Фото)

Новости технологии:Xiaomi выпустила чашку с автоподогревом и зарядкой.

Компания Xiaomi представила еще один «умный» продукт для дома — чашку с автоподогревом и зарядкой.

Что это такое

С первого взгляда — это обычная кружка, выполненная из керамики. Она прочная, также ее можно без опасений мыть под водой и чистить.

Вся электроника спрятана внутри корпуса. Если поставить кружку на станцию беспроводной зарядки, которая идет в комплекте, включается автоподгрев. Чашка сохраняет постоянную температуру +55°C. Но через 4 часа, если никаких действий не происходит, подогрев отключается. Чтобы включить его обратно — поднимите кружку со станции и поставьте обратно.

Также станцию можно использовать отдельно для беспроводной зарядки других гаджетов: смартфонов, наушников, часов и т. д. Ее мощность — 10 Вт.