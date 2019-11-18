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Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов

Юбилей Samsung: компания выпустила подарочный набор гаджетов
01:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:К своему юбилею Samsung выпустила подарочный набор своих лучших гаджетов.

Приближаются новогодние и рождественские праздники, к тому же, Samsung празднует свой 10-летний юбилей. Поэтому компания решила, что это отличный повод выпустить подарочный набор своих лучших гаджетов.

Что в коробке

Это комплект Galaxy 10th Anniversary Premium Package, в который вошли все лучшие (на данный момент) устройства производителя: смартфон Galaxy Note 10, чехол для него, «умные» часы Galaxy Watch Active 2 с двумя ремешками в комплекте, а также беспроводные наушники Galaxy Buds.

Стоимость такого набора Samsung пока не называет, но говорит, что он появится в продаже до конца ноября. Если брать все продукты отдельно, их общая стоимость — 1400 долларов.

В каких странах будет продаваться подарочный комплект — тоже неизвестно. На украинском сайте Samsung его нет, зато есть на российском — за 119 990 рублей.

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Все по теме:

Samsung, Смартфон, Galaxy 10th Anniversary Premium Package.
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