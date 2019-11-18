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Возняк уже не верит в полностью автономные транспортные средства

Возняк уже не верит в полностью автономные транспортные средства
05:15 Сегодня Телеграф autoua.net

Новости технологии:Стив Возняк о полной автоматизации машин: Я отступил назад от идеи пятого уровня. Я действительно сдался.

Было время, когда соучредитель Apple Inc. Стив Возняк верил в полностью автономные транспортные средства.

Он думал, что придет время, когда роботизированные машины смогут анализировать и реагировать на дорожную ситуацию, как люди. Он надеялся, что Apple станет компанией, которая сделает полностью автономные автомобили реальностью. Перенесемся в настоящее, и Стив Возняк уже не так оптимистичен в отношении автономных автомобилей 5-го уровня.

«Я отступил назад от идеи пятого уровня. Я действительно сдался», - цитирует Возняка Autonews на конференции JD Power Auto Revolution в Лас-Вегасе в прошлом месяце.

«Я даже не знаю, произойдет ли это в моей жизни».

По словам сооснователя Apple, автономные транспортные средства будут работать только если мы изменим дороги и создадим определенные участки, которые будут правильно нанесены на карту и содержаться в чистоте от мусора, где точно не произойдет ничего необычного, и не будут проводиться дорожные работы». эти требования практически невозможно удовлетворить одновременно, по крайней мере, когда речь идет о всей дорожной сети страны.

Возняк также считает, что ожидания потребителей в отношении полностью автономных транспортных средств не соответствуют действительности. «Мы ввели публику в заблуждение, полагая, что эта машина будет похожа на человеческий мозг, которая будет по-настоящему понимать новые вещи и сможет сказать: «Вот то, чего я раньше не видела, но я знаю, что здесь происходит, и вот как я должна с этим справиться, - сказал Стив Возняк. - А человек так может».

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Стив Возняк, Автоматизация, Apple Inc.
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