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Может все: на 3D-принтере распечатали прочную броню

Может все: на 3D-принтере распечатали прочную броню
18:26 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:Ученые воспроизвели на свет уникальную пористую пластиковую броню, которая может похвастаться своей невероятной прочностью.

Еще в 1993 году теоретические расчеты предсказали, что взаимодействия одно- и многослойных нанотрубок могут приводить к появлению экзотических форм углерода - "тубуланов", атомы которых организованы в связанные колонные структуры. Продемонстрировать их в эксперименте пока не удается, однако ученые из Университета Райса смогли получить аналоги тубуланов в увеличенном масштабе.

Распечатав такие структуры из пластика на 3D-принтере, ученые обнаружили у них некоторые новые и потенциально полезные свойства. В частности, они оказались весьма удароустойчивыми: "пластиковая броня" способна останавливать пулю с той же эффективностью, что и цельный экран из того же пластика, - но в 10 раз большей толщины. Об этом профессор Пуликель Аджаян (Pulickel Ajayan) и его коллеги пишут в статье, опубликованной в журнале Small.

Тубулановые структуры моделировались на компьютере, после чего производились с помощью 3D-принтера. Снаряды выстреливались в них на скорости 5,8 километра в секунду и застревали уже во втором слое пористого материала, хотя аналогичные образцы из цельного куска пластика пробивали насквозь.

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По словам ученых, размеры тубулановой "брони" в принципе ограничены только возможностями принтера и теоретически ею можно покрыть целую космическую станцию для создания легкой и вполне надежной защиты от космического мусора.

Авторы отмечают, что работа может открыть дорогу целому новому направлению в инженерии и материаловедении. Многие сложные соединения обладают ценными свойствами в силу особенностей самой своей структуры. Благодаря моделированию и 3D-печати такая структура в определенной степени может быть воспроизведена на макроскопических объектах, а с ними мы получим новые материалы с новыми нужными характеристиками.

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3D-принтер, Броня, Пористая пластиковая броня.
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