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Роботы упаковывают таблетки и доставляют их пациентам: а что еще они не могут?

Роботы упаковывают таблетки и доставляют их пациентам: а что еще они не могут?
20:49 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости технологии:Ученые из Стэнфордского университета оборудовали роботами новую больницу, открывшуюся в кампусе Стэнфордского центра здравоохранения.

Машины используются для упаковки индивидуальных наборов таблеток и доставки их пациентам.

Роботы займутся упаковкой индивидуальных порций лекарств, прописанных лечащим врачом пациенту. Небольшие доставщики займутся развозом таблеток, а еще 23 робота помогут персоналу медицинского учреждения со стиркой белья и вывозом мусора. 

Помимо роботов, больница оборудована технологиями умного дома — с помощью мобильного приложения MyHealth пациенты смогут связаться с врачом, управлять кондиционером и уровнем освещенности в помещении.

Раньше, чем вы думали: когда мы начинаем стареть?

Пока строительство такой больницы стоит дорого — Стэнфордский университет потратил на проект около $2,1 млрд. При этом ученые предполагают, что автоматизация позволит повысить производительность труда и освободит персоналу больницы и врачам время для выполнения более важных задач.

Ранее инженеры из Стэнфордского университета создали искусственную сетчатку, которая не перегревается во время работы. Эта проблема была главным препятствием для использования устройств в борьбе с определенными видами слепоты.

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Исследование, Лекарства, Ученые, Роботы, Технологии, Инженеры, Машины, Технологии будущего, Распаковка лекарств.
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