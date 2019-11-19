Роботы упаковывают таблетки и доставляют их пациентам: а что еще они не могут?

Новости технологии:Ученые из Стэнфордского университета оборудовали роботами новую больницу, открывшуюся в кампусе Стэнфордского центра здравоохранения.

Машины используются для упаковки индивидуальных наборов таблеток и доставки их пациентам.

Роботы займутся упаковкой индивидуальных порций лекарств, прописанных лечащим врачом пациенту. Небольшие доставщики займутся развозом таблеток, а еще 23 робота помогут персоналу медицинского учреждения со стиркой белья и вывозом мусора.

Помимо роботов, больница оборудована технологиями умного дома — с помощью мобильного приложения MyHealth пациенты смогут связаться с врачом, управлять кондиционером и уровнем освещенности в помещении.

Пока строительство такой больницы стоит дорого — Стэнфордский университет потратил на проект около $2,1 млрд. При этом ученые предполагают, что автоматизация позволит повысить производительность труда и освободит персоналу больницы и врачам время для выполнения более важных задач.

Ранее инженеры из Стэнфордского университета создали искусственную сетчатку, которая не перегревается во время работы. Эта проблема была главным препятствием для использования устройств в борьбе с определенными видами слепоты.