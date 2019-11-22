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Пятница, 22.11.2019
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Новая часть Half Life выйдет, но Гордона Фримена мы там скорее всего не увидим (Видео)

Новая часть Half Life выйдет, но Гордона Фримена мы там скорее всего не увидим (Видео)
01:45 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Твиттер

Новости технологии:Valve анонсировала Half-Life: Alyx — шутер с элементами хоррора с Алекс в главной роли.

Как и обещала, Valve анонсировала новую игру по вселенной Half-Life, но в этот раз главным героем будет не Гордон Фримен, а Алекс.

Судя по короткому трейлеру, игроков ждет шутер с элементами хорора притом в виртуальной реальности. Главным героем Half-Life: Alyx станет девушка Аликс, которая вместе со своим отцом Илаем Вэнсом основала сопротивление в Сити 17. Вместе они ищут уязвимости врага и помогают тем, кто осмелился бросить вызов Альянсу.

В своих приключениях Аликс будет перестреливаться с охранниками, взламывать компьютеры пришельцев и даже столкнется с хедкрабами.

"Вы — единственный шанс человечества на спасение. Контроль Альянса за планетой после инцидента в Чёрной Мезе только усилился: оставшееся население согнано захватчиками в города. Среди жителей остались и лучшие земные учёных — вы и ваш отец, доктор Илай Вэнс", — говорится в описании.

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По словам Valve, игроков ждет созданная с нуля игра для VR с адаптированным управлением. Притом поддерживается не только Valve Index, но и HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality. В то ж время владельцы гарнитуры Valve получат Half-Life: Alyx бесплатно, а сверху пользователи получат дополнительный контент.

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Valve, Игры, Half-Life, Half-Life: Alyx.
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