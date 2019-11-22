Новая часть Half Life выйдет, но Гордона Фримена мы там скорее всего не увидим (Видео)

Новости технологии:Valve анонсировала Half-Life: Alyx — шутер с элементами хоррора с Алекс в главной роли.

Как и обещала, Valve анонсировала новую игру по вселенной Half-Life, но в этот раз главным героем будет не Гордон Фримен, а Алекс.

Судя по короткому трейлеру, игроков ждет шутер с элементами хорора притом в виртуальной реальности. Главным героем Half-Life: Alyx станет девушка Аликс, которая вместе со своим отцом Илаем Вэнсом основала сопротивление в Сити 17. Вместе они ищут уязвимости врага и помогают тем, кто осмелился бросить вызов Альянсу.

В своих приключениях Аликс будет перестреливаться с охранниками, взламывать компьютеры пришельцев и даже столкнется с хедкрабами.

"Вы — единственный шанс человечества на спасение. Контроль Альянса за планетой после инцидента в Чёрной Мезе только усилился: оставшееся население согнано захватчиками в города. Среди жителей остались и лучшие земные учёных — вы и ваш отец, доктор Илай Вэнс", — говорится в описании.

По словам Valve, игроков ждет созданная с нуля игра для VR с адаптированным управлением. Притом поддерживается не только Valve Index, но и HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality. В то ж время владельцы гарнитуры Valve получат Half-Life: Alyx бесплатно, а сверху пользователи получат дополнительный контент.