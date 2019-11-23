Capcom озвучила возможную дату выхода ремейка Resident Evil 3

Новости технологии:Ремейк Resident Evil 3 может выйти уже в 2020 году.

В последнем квартальном отчете Capcom похвасталась успехами обновленной Resident Evil 2. Компания даже решила вернуться к старой интеллектуальной собственности, чтобы чаще выпускать ремейки. Потому выход современной версии Resident Evil 3 был только вопросом времени, который может решится быстрее, чем ожидалось.

Что известно

Если верить YouTube-блогеру Spawn Wave, то Capcom уже запустила разработку ремейка Resident Evil 3. Слова парня подтвердили и источники зарубежных изданий, включая Eurogamer и VGC.

«Я пытаюсь выяснить, когда это может быть объявлено, но приятно слышать, что римейк Resident Evil 3 на самом деле существует. В настоящее время они [Capcom] разрабатывают его», — говорит «ютубер».

По словам источников, ремейка Resident Evil 3 может выйти даже раньше, чем того ждут фанаты, и Capcom представит игру уже в 2020 году. Возможно, что следующая обновленная часть серии выйдет в сентябре 2020 года, в честь 21 годовщины игры. Capcom выждала «совершеннолетия» для ремейка Resident Evil 2 и может поступить также с третей частью.

Spawn Wave также отметил, что ремейк Resident Evil 3 разрабатывается на RE Engine, который стал основой для Resident Evil 7 и обновленной второй части серии.

В последнем квартальном отчете Capcom рассказала, что ремейк Resident Evil 2 и Devil May Cry 5 показали отличные результаты. Так, зомби-хоррор купило 4.2 миллиона человек, а на новые приключения Данте и Неро потратились 2.1 миллион геймеров. Показатели не только возродили веру компании в серию Devil May Cry, но и смотивировали активнее заниматься ремейками.

«Наши инициативы заключаются в том, чтобы (1) укрепить цифровые продажи, (2) укрепить нашу линейку игр за счет полномасштабного исполнения наших 60-месячных и 52-недельных карт и (3) пробудить спящую интеллектуальную собственность», — пишет Capcom в своем отчете.