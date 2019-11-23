Huawei Nova 6 5G: новый рекламный ролик смартфона

Новости технологии:Huawei показала рекламу смартфона Nova 6 5G.

Компания Huawei опубликовала в социальной сети Weibo рекламный ролик нового смартфона Nova 6 5G. Он подтвердил все утечки устройства.

Что показали

На видео смартфон показан в светло-голубой расцветке. У аппарата установлена двойная селфи-камера с широкоформатным дополнительным модулем (угол охвата 105 градусов). Также смартфон получит стеклянный корпус и вертикально расположенную основную камеру с четырьмя сенсорами, LED-вспышкой и лазерным автофокусом. Сканер отпечатков пальцев в новинке установят на боковой грани. Разъёма для наушников в аппарате не будет.

Характеристики

Huawei Nova 6 будет работать на новом топовом процессоре Kirin 990 со встроенным модемом для сети пятого поколения (5G). Аппарат ещё оснастят IPS-экраном, 6/8 ГБ ОЗУ и аккумулятором на 4000-4500 мАч.

Когда ждать

Презентация смартфона состоится в Китае 5 декабря.

Напомним, Huawei сейчас также готовится к анонса флагманского планшета Huawei MatePad и смарт-колонки Huawei Sound X.