Xiaomi Redmi Note 8 также получит глобальную стабильную версию MIUI 11

Новости технологии:Xiaomi Redmi Note 8 получит оболочку MIUI 11.

Вчера мы писали, что Xiaomi выпустила MIUI 11 для «старичка» Redmi 4X, а сегодня появилась информация, что глобальную стабильную версию ПО также анонсировали для Redmi Note 8.

Что известно

Согласно информации с официального форума компании, прошивка вышла с номером сборки 11.0.3.0.PCOMIXM и весит 677 МБ. Новое ПО всё ещё основано на версии ОС Android 9 Pie. Обновление до Android 10, скорее всего, будет в следующем году.

С оболочкой MIUI 11 Redmi Note 8 получил много полезных изменений. Разработчики обновили интерфейс, поработали над оптимизацией производительности устройства, а также установили по умолчанию новые рингтоны со звуками природы. Кроме этого, в прошивке улучшили тёмный режим системы, добавили пакет функций Mi Work Suite и многое другое.

Когда ждать

Обновление уже начали получать некоторые владельцы смартфона. Если новой прошивки у вас ещё нет — придётся немного подождать, т.к. её распространяют волнами.