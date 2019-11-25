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"Умный" кошачий робот Ebo: подробности (Фото и видео)

"Умный" кошачий робот Ebo: подробности (Фото и видео)
00:41 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:На площадке Kickstarter собирают средства на кошачьего робота Ebo.

Если вы уже слышали (или даже купили) автоматическую кормушку для животных Xiaomi Furrytail Pet, предлагаем перейти на следующий уровень заботы о домашних питомцах. Это «умный» робот Ebo, которого называют компаньоном для кота.

Что это такое

Это небольшой шар с LED-дисплеем, который имитирует глаза и разные эмоции робота. Ebo создан для того, чтобы развлекать котов, особенно котят, у которых энергии хоть отбавляй.

Животное может погонять за роботом, поиграть с веревкой или пером, которое прикреплено к корпусу, либо даже с лазером — он у Ebo тоже имеется. Как и робот-пылесос, он умеет сканировать помещение и объезжать препятствия.

Также на корпусе есть динамики и камера, которая выводит картинку на смартфон. Поэтому в любой момент хозяин может посмотреть, чем занимается кот, «поговорить» с питомцем или взять управление роботом в свои руки.

Встроенного аккумулятора хватит на 2 часа работы, после чего робот сам вернется на зарядную станцию.

Цена

Деньги на кошачьего робота собирают на площадке Kickstarter. Стоимость базовой версии — $158. Есть еще Pro-версия, которая использует ИИ для анализа поведения кошки и ее настроения, за $198.

Изначально разработчики планировали собрать на производство чуть больше $5000, однако заказов уже собралось почти на $200 000. Сбор средств закончится в конце декабря.

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Все по теме:

Робот, Кошка, Kickstarter, Ebo.
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