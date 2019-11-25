Уникальный чехол для смартфона с собственным экраном, процессором и памятью

Кен Мэйджес из Чикаго начал сбор средств на IndieGoGo для разработки чехла, оснащенного собственным экраном, процессором и памятью. Финансирование проекта перевалило уже за 400% от требуемой суммы.
Что он умеет?
Устройство позиционируется как способ поддержки многозадачности: на него можно выводить видео, чаты и любую другую информацию и даже играть. Также в любой момент можно отстегнуть второй экран, превратив его в практически отдельный смартфон.
Как сделан?
Сам по себе чехол – довольно мощный хромбук. Он оснащен процессором с тактовой частотой 1.5 гГц, имеет два USB Type-C порта и батарею, живущую примерно, как современный смартфон. Подключение к телефону пользователя осуществляется через специальное приложение MultiTask+, которое осуществляет синхронизацию через защищенный канал Wi-Fi.
Устройство работает как с iOS, так и с Android смартфонами. Вот полный список поддерживаемых моделей:
Отправить купленные чехлы Кен планирует в мае 2020 года.