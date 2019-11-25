Уникальный чехол для смартфона с собственным экраном, процессором и памятью

Новости технологии:Разработчик из Чикаго планирует презентовать миру чехол для смартфона с собственным экраном.

Кен Мэйджес из Чикаго начал сбор средств на IndieGoGo для разработки чехла, оснащенного собственным экраном, процессором и памятью. Финансирование проекта перевалило уже за 400% от требуемой суммы.

Что он умеет?

Устройство позиционируется как способ поддержки многозадачности: на него можно выводить видео, чаты и любую другую информацию и даже играть. Также в любой момент можно отстегнуть второй экран, превратив его в практически отдельный смартфон.

Как сделан?

Сам по себе чехол – довольно мощный хромбук. Он оснащен процессором с тактовой частотой 1.5 гГц, имеет два USB Type-C порта и батарею, живущую примерно, как современный смартфон. Подключение к телефону пользователя осуществляется через специальное приложение MultiTask+, которое осуществляет синхронизацию через защищенный канал Wi-Fi.

Устройство работает как с iOS, так и с Android смартфонами. Вот полный список поддерживаемых моделей:

iPhone: 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, XS, XR, Pro\11, 11 Pro Max

Samsung: S7, S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, Note 7, Note 8, Note 9, Note 10, Note 10+

Pixel: Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3f, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL

OnePlus: Model 6, 6T 7 Pro, 7T

Отправить купленные чехлы Кен планирует в мае 2020 года.