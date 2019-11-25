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Xiaomi презентовала карманный переводчик Mijia

Xiaomi презентовала карманный переводчик Mijia
01:19 Сегодня Телеграф gagadget.com

Новости технологии:Xiaomi Mijia Translation Machine переводчик от китайской компании.

Компания Xiaomi пополнила свою коллекцию новым продуктом Mijia — карманным переводчиком Xiaomi Mijia Translation Machine.

Что это?

Внешне переводчик похож на смартфон, только старого образца — с толстыми рамками и компактным 4,1-дюймовым дисплеем с разрешением 1280×720 пикселей.

Для работы гаджета необходимо подключение к сети по Wi-Fi либо с помощью обычной SIM-карты или eSIM. Переводчик поддерживает 18 языков, причем этот список охватывает 170 стран и регионов.

Поддерживается голосовой перевод с помощью шести микрофонов. Также можно переводить тексты или изображения: для этого предусмотрена 8-мегапиксельная камера. Результат можно отправить на электронную почту.

Кроме того, Xiaomi Mijia Translation Machine получил 1 ГБ оперативной памяти, 8 ГБ хранилища, порт USB-C и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Одного заряда должно хватить на 19 дней в режиме ожидания и 5 часов перевода.

Цена

Синхронный переводчик оценили в $185.

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Переводчик, Xiaomi, Xiaomi Mijia Translation Machine.
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