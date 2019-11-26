Nokia 9.1 PureView: дата презентации и технические характеристики

Новости технологии:Компания HMD Global начала разработку смартфона Nokia 9.1 PureView вскоре после выпуска модели Nokia 9 PureView.

В сети появилась серия снимков качественного макета будущего смартфона Nokia 9.1 PureView.

Главные отличия

Согласно утечке, в сравнении с предшественником новинка получит значительно более широкий корпус. Еще одним визуальным отличием стали видоизмененные боковые грани и тыльная крышка корпуса смартфона, сообщает NPU.

Технические характеристики

Модуль основной камеры, если верить представленным снимкам, внешне не претерпел существенных изменений. По имеющейся информации, диагональ дисплея новинки составит 5,99 дюйма, объем оперативной памяти в разных конфигурациях – 6 или 8 ГБ.

Устройству также приписывают процессор Snapdragon или 855 855 Plus и операционную систему Android 10. Другие технические характеристики источник не сообщает.

Дата презентации

Анонс Nokia 9.1 PureView ожидается в начале 2020 года. Точная дата презентации и цена смартфона производителем не объявлены.