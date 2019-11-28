Samsung презентовал версию Android 10 для устаревших смартфонов

Новости технологии:Компания Samsung после почти двух месяцев тестирования ОС Android 10 на флагманах Galaxy S10, Galaxy S10e и Galaxy S10+, выпустила стабильную версию ПО.

Что известно?

Обновление вышло с номером сборки G97**XXU3BSKO, декабрьским патчем безопасности, как у Galaxy A50 и Galaxy Note 8 и фирменной оболочкой One UI 2.0.

Прошивка привносит в смартфоны Galaxy S10 новые жесты управления, обновлённую анимацию открытия приложений, улучшенный режим управления одной рукой, значок сканера отпечатков пальцев в режиме Always-on Display, новый интерфейс камеры и функцию Screen Recorder.

Помимо этого, разработчики компании добавили основные особенности ОС Android 10, а также улучшили производительность и автономность смартфонов.

Когда ждать?

Прошивку пока получили только участники программы бета-тестирования ПО в Германии. Когда обновление выйдет у нас — неизвестно. Например, в некоторых регионах систему планируют выпустить только в начале 2020 года.