В работе Instagram произошел глобальный сбой

Новости технологии:Пользователи начали сообщать о некорректной работе Instagram во вторую половину дня в четверг.

Популярная социальная сеть Instagram была подвержена глобальному сбою.

Отмечается, что у пользователей приложения не хотела обновляться лента публикаций и историй.

О причинах произошедшего сегодня сбоя пока не сообщается. Однако программисты отмечают, что это связано с обновлением ленты в приложении. При этом были сообщения и о невозможности зайти в сервис.

Как известно, это не первый за последнее время сбой. Несколько дней назад пользователи также жаловались на некорректную работу приложения.

На момент написания новости сервис восстановил свою работу.