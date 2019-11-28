В работе Instagram произошел глобальный сбой

Популярная социальная сеть Instagram была подвержена глобальному сбою.
Отмечается, что у пользователей приложения не хотела обновляться лента публикаций и историй.
О причинах произошедшего сегодня сбоя пока не сообщается. Однако программисты отмечают, что это связано с обновлением ленты в приложении. При этом были сообщения и о невозможности зайти в сервис.
Как известно, это не первый за последнее время сбой. Несколько дней назад пользователи также жаловались на некорректную работу приложения.
На момент написания новости сервис восстановил свою работу.