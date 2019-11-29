Чемпион по го признал превосходство искусственного интеллекта и завершил карьеру

Новости технологии:Чемпион по го заявил, что ИИ невозможно победить и завершил карьеру.

Один из лучших игроков в го и обладатель множества международных титулов Ли Седоль признался, что теперь искусственный интеллект (ИИ) намного более силен в игре, чем люди. Поэтому он объявил о завершении карьеры в возрасте 36 лет.

Ли Седоль в интервью южнокорейскому агентству Yonhap отметил, что за последние годы ИИ стал настолько сложнее и совершеннее, что людям бессмысленно с ним конкурировать. Игрок считает, что с этого момента алгоритмы всегда будут впереди человека, несмотря на "упорные тренировки, везение и другие показатели".

"С дебютом ИИ в игре я понял, что больше не на вершине. Даже если я стану лидером благодаря самоотверженным усилиям", — заявил он. "Если я стану номером один среди живых игроков, буду знать, что есть устройство, которое я не смогу победить".

Однако Ли добавил, что завершение карьеры связано не только с ИИ. Дело в том, что южнокорейское гражданство не позволяет ему играть в профессиональных лигах в Китае или Японии, хотя сам игрок считает, что он уже лучше любого другого корейского игрока.

Го — одна из самых популярных логических игр в мире. По ходу партии игрок должен отгородить на игровом поле камнями своего цвета территорию большую, чем у противника. В течение многих лет го считалась наиболее сложной игрой для компьютерного интеллекта — варианты сложно перебрать механически.