Лучше и прочнее: Ученые создали новый материал для шлемов

Новости технологии:Новый материал для шлемов поглощает удары лучше, чем пенопластовая пена.

Инженеры из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Исследовательской лаборатории армии США создали новый материал для набивки шлемов, который поглощает удары лучше, чем используемая сейчас пенистая прокладка из пенопласта. Исследование опубликовано в журнале Cell.

В существующих шлемах между верхним слоем, сделанным из металла или полимеров, и головой владельца устанавливается защитная прокладка из пенопласта, которая поглощает часть ударной силы, тем самым защищая голову.

Исследователи увеличили ее способность к поглощению ударов — с помощью 3D-принтера они напечатали материал с упругой микроструктурой, в которой волокна связаны между собой подобно балкам в Эйфелевой башне. В работе говорится, что новый материал способен не только активно поглощать удары, но и отводить тепло и влагу от головы владельца.

Испытания нового материала показали, что он поглощает до 27% больше энергии от одного удара, чем пенопласт для шлемов с лучшими на сегодняшний день характеристиками. При этом во время серии ударов материал поглотил на 48% больше энергии.