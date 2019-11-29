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Пятница, 29.11.2019
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Как защитить свои данные в интернете: советы эксперта

Как защитить свои данные в интернете: советы эксперта
20:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости технологии:В последние годы появляется все больше информации об утечке данных пользователей, хакерских атаках и разного рода мошеннических схемах в интернете.

"Сейчас любая социальная сеть или наш Google-аккаунт является, фактически, паспортом, по которому можно отследить где пользователь был, с кем он общался, какой поисковый запрос совершал", – замечает эксперт.

Надежная аутентификация

По его словам, очень важно применять 2-х факторную аутентификацию и сложные пароли (буквы, цифры, спецсимволы) для входа в соцсети. Чем больше факторов аутентификации мы имеем, тем ниже вероятность, что хакер может добраться до этой информации.

"Все популярные сервисы (Google, Facebook, LinkedIN, etc.) предоставляют бесплатно функционал 2-х факторной аутентификации, однако по умолчанию он выключен. Без проблем можно погуглить, как это делать, и включить для каждого из сервисов". 

Осмотрительность в интернете

Если вам необходимо установить какую-то программу, загружайте ее только с официального сайта (достоверный адрес можно найти, например, в Википедии). А при установке программ внимательно смотрите, какие пункты отмечаете, и на какой фунционал соглашаетесь. Потому что очень часто вместе с основной программой могут устанавливаться другие программы рекламного или даже злонамеренного характера.

С особой осторожностью стоит относиться и ко всплывающим окнам и рекламным баннерам – нередко они ведут на ресурсы сомнительного толка или содержат вредоносный код. Рекомендация – помимо антивирусной защиты использовать расширение для браузеров для блокировки рекламы и всплывающих окон (к примеру, AdBlock или AdGuard). 

Бдительными следует быть и во время осуществления финансовых операций онлайн. Убедитесь, что зашли на настоящий сайт сервиса и он имеет шифрование и актуальный сертификат (https).

"Обращайте внимание на адрес сайта, поскольку злоумышленники могут использовать похожие названия и идентичный шаблон, чтобы получить данные о Ваших платежных картах и пароли к ним", – советует Михаил Кропива.

Осторожно и с подозрением относитесь к запросам о персональных данных, платежных реквизитах, кодовых словах, и тому подобном. Важно также не реагировать на подозрительные письма и обращать внимание на сайты, где необходимо ввести пароль. Очень часто для того, чтобы выманить ваш пароль, злоумышленники присылают письма, где вы вроде как переходите на известные сервисы (например, Гугл почта или Офис 365) и вводите свои пароли. Под сомнение стоит ставить не только ссылки на внешние ресурсы, но и содержание самих сообщений.

"Если вы не ездили к своему дяде миллионеру в Африку, то смиритесь с тем, что у вас нет дальнего родственника, который внезапно умер и оставил вам кучу денег", – шутит эксперт.

Родительский контроль

И напоследок, в сфере ответственности родителей с недавних пор оказалась не только физическая, но и кибербезопасность детей. Это касается как защиты от опасного или не соответствующего возрасту контента, так и от злоумышленников, которые могут иметь разные мотивы и способы взаимодействия с юными пользователями интернета. Детей нужно обязательно научить правилам безопасности в интернете, которых придерживаетесь сами.

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"Особый совет для родителей – будьте в курсе, чем духовно питаются ваши дети в разных группах (Facebook, Viber и др.) и сколько времени и на каких ресурсах проводят свой день. Сейчас на рынке есть достаточно программ для родительского контроля, включая бесплатные сервисы от Google или Apple, которые позволяют настраивать ограничения к разнообразному контенту и устанавливать временные лимиты на программы, которыми пользуется ваш ребенок".

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