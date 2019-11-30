Утечка подтверждает странный дизайн камеры Samsung Galaxy S11+

Новости технологии:Производители чехлов показали странную камеру Samsung Galaxy S11+.

Производители чехлов частенько становятся источниками утечек о неанонсированных смартфонах, раскрывая их дизайн задолго до официальной презентации. Так же произошло и с Samsung Galaxy S11+.

Что показали

Чехлы, созданные для будущих флагманов, подтверждают дизайн, показанный на недавних рендерах. Смартфон действительно получит основную камеру прямоугольной формы в левом верхнем углу с хаотичным расположением датчиков.

У такой камеры должно быть пять датчиков. По слухам, это основной 108-мегапиксельный датчик, телеобъектив, широкоугольный сенсор, датчик для 3D-съёмки, а также специальный сенсор Bright Night для ночной съемки.

Кстати, инсайдер Ice Universe после публикации рендеров заявил, что на самом деле Samsung Galaxy S11+ будет красивее, чем на изображениях.