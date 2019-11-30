Облачные сервера Amazon получат новые ARM-процессоры

Новости технологии:Облачный хостинг Amazon будет оснащен ARM-процессорами.

Компания Amazon Web Services, которая предоставляет услуги облачного хостинга по всему миру, вскоре получит обновлённые процессоры. Они разработаны специально для центров обработки данных.

На что это повлияет

Как сообщает Reuters, процессоры построены на базе архитектуры ARM, они на 20% быстрее, чем представленные в прошлом году Amazon Graviton. Ожидается, что новое поколение будет использовать технологию ARM Neoverse N1 и будет иметь как минимум 32 ядра — вдвое больше, чем у предыдущего чипа.

Обновлённое оборудование ARM не только улучшит работу сервисов Amazon, но и потеснит компанию Intel, которая до относительно недавнего времени занимала положение монополиста с 99-процентной долей рынка серверных процессоров. А чем сильнее конкуренция — тем лучший товар получит пользователь.

Дата анонса и точные характеристики процессоров пока неизвестны.

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