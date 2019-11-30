"Первая глава книги": разработчики Diablo 4 рассказали о игре

Новости технологии:Игра Diablo 4 получит пострелизные дополнения.

Как и предыдущие игры серии, Diablo 4 получит пострелизные дополнения, притом для разработчиков проекта основная сюжетная линия — только «первая глава книги».

Что известно

Игровой директор Луис Баррига и арт-директор Джон Мюллер пообщались с журналистом Ausgamers, рассказав о сюжете Diablo 4. По словам разработчиков, Лилит станет центральным персонажем, но только в первой части этой «большой истории». Арт-директор Джон Мюллер отметил, что в будущем Diablo 4 пополнится новыми и неизвестными персонажами, вокруг которых будет строиться сюжет дополнений.

«Diablo IV — это как первая глава книги. Мы хотим рассказать большую историю и надеемся, что она будет рассказываться очень долго. Рассматривая это как первую главу книги и Лилит как ключевого персонажа в этой истории, очень приятно осознавать, что есть все эти другие персонажи, которые могут вернуться в будущем, или новые, ранее невиданные герои», — сказал арт-директор.

Мюллер добавил, что в Diablo 4 разработчики планируют изменить устоявшеюся формулу:

«В Reaper of Souls, если вы идете против Diablo, после того как дойдете до максимального уровня, — это битва, которая похожа на незначительную неприятность. Малтаэль был настоящим боссом. Итак, что, если мы не вернем его сразу же? И вместо этого сначала найдем время, чтобы изучить других персонажей».

Возможно, что новый подход к повествованию связан с обновленной системой прогрессии. Разработчики рассказали, что планируют внедрить основную систему прокачки с конечным уровнем, а также бесконечную. Первую добавят для создания чувства завершенности у игроков, а вторую — для пользователей, которые хотят глубже погрузиться в «эндгейм», выполняя более сложные задания.

Напомним, что в Diablo 4 разработчики хоть и вернулись к более мрачному стилю первых игр серии, но планируют внедрить современные механики. Так, Blizzard планирует открытый мир, в котором будут встречаться живые игроки. К тому же приключенцы смогут объединяться, чтобы зачищать подземелья и проходит публичные мероприятия.