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MatePad Pro: Huawei выпустит новые версии планшета

MatePad Pro: Huawei выпустит новые версии планшета
00:35 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:MatePad Pro новая версия планшета от Huawei.

В начале этой недели Huawei представила флагманский планшет MatePad Pro с «дырявым» дисплеем, чипом Kirin 990 и фирменным стилусом M-Pencil. Теперь компания обещает новые версии планшета.

Что готовят

Об этом рассказал исполнительный директор потребительского подразделения Huawei Ю Чэндун (Yu Chengdong). По его словам, скорее всего, это будут версии с бОльшими размерами экрана.

А так как производитель использует дорогие дисплеи — увеличение диагонали приведет и к повышению стоимости планшета.

Сейчас представлена модель MatePad Pro с 10,8-дюймовым экраном. Ожидается, что новые версии получат дисплеи с диагональю 12–13 дюймов, чтобы в результате конкурировать и с 10,2-дюймовым iPad, и с 11" и 12,9-дюймовым iPad Pro.

Когда именно новые модификации появятся на рынке — пока неизвестно.

Кстати, Ю Чэндун также признался, что компания хотела вовсе отказаться от выпуска планшетов, однако он убедил коллег в том, что у гаджетов с большими экранами и мощным «железом» есть будущее.

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Планшет, Huawei, MatePad Pro.
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