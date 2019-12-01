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Смартфон Huawei P40 Pro получит систему сразу из 8 камер

Смартфон Huawei P40 Pro получит систему сразу из 8 камер
01:18 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:У Huawei P40 Pro будет сразу 8 камер.

Компания Huawei уже готовит для поклонников бренда новое флагманское семейство P40. Уже по традиции, ставку производитель сделает на камере смартфонов, о чем сообщают недавние утечки.

8 камер!

Ресурс HuaweiAdvisor уверяет, что у старшей модели Huawei P40 Pro будет сразу 8 камер. Это тройная селфи-камера и основная с пятью модулями.

По информации издания, фронталка получит два датчика с разрешением 32 и 20 МП, а также дополнительный модуль ToF.

В состав основной камеры должны войти 64-мегапиксельный основной датчик, 52-мегапиксельный широкоугольный модуль, датчик ToF, кинематографический модуль и «перископный». В результате камера обеспечит 10-кратный оптический и 100-кратный гибридный зум.

Похоже, с такими камерами Huawei вновь метит в лидеры рейтингов DxOMark.

Плагиат? У новинки от Huawei камера напоминает iPhone 11 (Фото)

Что еще

Также смартфонам приписывают новый процессор Kirin 990 и OLED дисплей с частотой обновления 90 Гц и разрешением 2К.

Если ситуация с санкциями США не решится, семейство Huawei P40 получит операционную систему Harmony OS и будет продаваться без предустановленных сервисов Google.

Скорее всего, флагманы представят на выставке CES 2020 в январе либо MWC 2020, которая стартует 24 февраля.

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Huawei, Камера, Смарфтон, Huawei P40 Pro.
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