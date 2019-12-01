Пауэрбанк в стиле ретро-радио от Xiaomi

Новости технологии:Пауэрбанк от Xiaomi, который сможет согреть руки зимой.

Компания Xiaomi пополнила свой и так богатый ассортимент портативных аккумуляторов довольно интересной моделью.

Что это

Это компактный пауэрбанк емкостью 5000 мАч, сделанный в стиле ретро-радио. Но он умеет не только заряжать гаджеты, но еще и согреет руки зимой: аккумулятор обеспечивает нагрев корпуса до 52 градусов.

А он не сгорит? Xiaomi уверяет, что нет, так как корпус изготовлен из композитного материала в сочетании с огнеупорным пластиком. Поэтому он надежен и безопасен.

Активировав подогрев рук, корпус нагревается до тех самых 52 градусов всего за 5 секунд. После этого корпус постоянно поддерживает температуру.

На корпусе есть две кнопки. Первая отвечает за зарядку и отображает оставшееся количество энергии. Вторая активирует функцию нагрева и отвечает за отображение температуры.

Сколько?

Стоит такой аккумулятор-грелка всего $20.