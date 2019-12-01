Samsung не будет обновлять Galaxy S8 и Galaxy Note 8 до Android 10

Новости технологии:Samsung Galaxy S8 и Galaxy Note 8 не получат новую операционную систему.

В последние несколько дней в разных странах появился список устройств Samsung, которые обновятся до Android 10. И, к сожалению, среди флагманов — только модели этого и прошлого года.

Без Galaxy S8 и Galaxy Note 8

А вот флагманы 2017 года Galaxy S8 и Galaxy Note 8 новую версию операционной системы не получат.

Напомним, их не было и в предыдущих списках, однако надежду пользователям дал один из сотрудников по обслуживанию клиентов. Он сказал владельцу Galaxy S8, что смартфон получит Android 10. Видимо, он ошибся.

В свое время Galaxy S8 и Galaxy Note 8 получили две свежие версии Android, поэтому продолжат работать под управлением Android 9.