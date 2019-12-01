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Huawei открыла предзаказы на неанонсированный Nova 6

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Huawei открыла предзаказы на неанонсированный Nova 6
04:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Huawei открыла предзаказы на Nova 6 почти за неделю до презентации.

5 декабря Huawei официально представит свой новый смартфон Nova 6. Однако уже сейчас компания начала принимать предзаказы в своем китайском онлайн-магазине Vmall.

Что предлагают

Стоимость Huawei Nova 6 на сайте не указана, однако раскрыты некоторые характеристики и дизайн смартфона.

Как и ожидалось, новинка получила двойную фронтальную камеру, врезанную в экран (по слухам, один из датчиков — 32-мегапиксельный), сканер отпечатков пальцев на правой грани, а также основную камеру с четырьмя датчиками.

Кроме того, Huawei Nova 6 должен получить чип Kirin 990, аккумулятор на 4000–4500 мАч с быстрой зарядкой и Android 10.

В магазине на выбор есть две версии смартфона: с 4G и с поддержкой 5G. Также есть две конфигурации: с 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ хранилища.

Также Huawei предлагает четыре расцветки: черную, синюю, красную и сиреневую градиентную.

Скорее всего, 5 декабря вместе с Huawei Nova 6 дебютирует и его упрощенная версия — Huawei Nova 6 SE.

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Смартфон, Huawei, Предзаказ, Nova 6.
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