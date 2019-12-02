Смартфон iQOO Neo от Vivo получит процессор Snapdragon 855+

Новости технологии:Vivo представила смартфон iQOO Neo.

В начале июля компания Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo, а уже в конце октября дебютировал Vivo iQOO Neo 855. Теперь компания готовит их преемника, который, скорее всего, получит название Vivo iQOO Neo 855+.

Что известно

Смартфон с номером V1936AL появился в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), благодаря чему стали известны его характеристики и дизайн.

Напомним, Vivo iQOO Neo 855 мало чем отличался от обычного iQOO Neo: на смену процессору Snapdragon 845 пришел 855-й чип, флэш-накопитель стандарта UFS 2.1 сменили на UFS 3.0, также добавили более быструю зарядку. На этом все. А вот у Vivo iQOO Neo 855+ отличий будет еще меньше.

По данным TENAA, смартфон получит процессор Snapdragon 855+, а объем оперативной памяти увеличится с 6/8 ГБ до 8/12 ГБ.

Остальные характеристики те же: 6,38-дюймовый дисплей Super AMOLED, подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера (12+8+2 МП) и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Даже габариты у новинки такие же: 59,53×75,23×8,13 мм, вес — 198,5 г.

Когда состоится официальный анонс iQOO Neo и сколько он будет стоить — пока неизвестно.