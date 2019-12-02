Скачать
Понедельник, 02.12.2019
"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
"Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Динамо обыграло Олимпик в матче УПЛ и сократило отставание от Шахтера
Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)
Фильмы о любви, которые понравятся не только женщинам (Фото)

Смартфон iQOO Neo от Vivo получит процессор Snapdragon 855+

Смартфон iQOO Neo от Vivo получит процессор Snapdragon 855+
01:30 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Vivo представила смартфон iQOO Neo.

В начале июля компания Vivo представила игровой смартфон iQOO Neo, а уже в конце октября дебютировал Vivo iQOO Neo 855. Теперь компания готовит их преемника, который, скорее всего, получит название Vivo iQOO Neo 855+.

Что известно

Смартфон с номером V1936AL появился в базе Китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования (TENAA), благодаря чему стали известны его характеристики и дизайн.

Напомним, Vivo iQOO Neo 855 мало чем отличался от обычного iQOO Neo: на смену процессору Snapdragon 845 пришел 855-й чип, флэш-накопитель стандарта UFS 2.1 сменили на UFS 3.0, также добавили более быструю зарядку. На этом все. А вот у Vivo iQOO Neo 855+ отличий будет еще меньше.

По данным TENAA, смартфон получит процессор Snapdragon 855+, а объем оперативной памяти увеличится с 6/8 ГБ до 8/12 ГБ.

Остальные характеристики те же: 6,38-дюймовый дисплей Super AMOLED, подэкранный сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера (12+8+2 МП) и аккумулятор емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.

Даже габариты у новинки такие же: 59,53×75,23×8,13 мм, вес — 198,5 г.

Когда состоится официальный анонс iQOO Neo и сколько он будет стоить — пока неизвестно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Vivo, iQOO Neo.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Появилось видео вечного шторма Гектор, снятое из космоса (Видео)
02 "Тянет на криминал": в МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ
03 "Готовы принять пару областей РФ": Кулеба потроллил спикера российской Госдумы
04 Убийство ребенка в центре Киева: полиция начала спецоперацию
05 Посол Венгрии об образовании на Закарпатье: Дети ни на венгерском, ни на украинском говорить не будут
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Северный поток-2&quot;: стали известны детали американских санкций
"Северный поток-2": стали известны детали американских санкций
Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
Волонтерку Звиробой вызвали на допрос в ГБР
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
В Херсоне парень сильно избил бывшую девушку
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Планетолог рассказал, почему невозможно изобразить масштабную модель Солнечной системы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь