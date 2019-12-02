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Разработан самый мощный турбореактивный дрон (Видео)

Разработан самый мощный турбореактивный дрон (Видео)
12:16 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости технологии:JetQuad обладает гораздо лучшей управляемостью — за счет сервомоторов с высоким крутящим моментом.

Беспилотник с дизельным двигателем поступит в продажу в 2021 году.

Техасский стартап FusionFlight представил необычный беспилотник под названием AB5 JetQuad. Вместо привычных пропеллеров аппарат оснащен четырьмя реактивными микротурбинами совокупной мощностью 200 лошадиных сил.

Благодаря системе управления вектором тяги двигатели обеспечивают беспилотнику не только горизонтальный полет со скоростью до 480 км/ч, но и вертикальные взлет и посадку — как у "классических" коптеров.

Летает турбореактивный дрон пока что недолго. Топливного бака объемом 19 литров хватает для получасового зависания в воздухе или для 15 минут полета на максимальной скорости. Грузоподъемность БПЛА — около 18 килограммов (при собственной массе аппарата в 23 килограмма), при этом груз может крепиться непосредственно к беспилотнику или подвешиваться на специальном "гамаке".

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В качестве двигателя в JetQuad используется дизельная силовая установка. По оценкам инженеров, дизель позволяет хранить в 40 раз больше энергии на единицу массы, чем аккумуляторные батареи. Кроме того, заправлять турбореактивный дрон топливом гораздо быстрее, чем заряжать квадрокоптер на аккумуляторах.

Ориентировочная стоимость серийной версии JetQuad составит от 200 до 250 тысяч долларов, в зависимости от мощности силовой установки.

Ранее армия США представила карманные беспилотники "Черный шершень", а в NASA протестировали летательный аппарат на солнечных батареях для раздачи 5G-интернета.

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Технологии, Техно, Дрон, Турбореактивный дрон, JetQuad.
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