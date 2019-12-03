Apple представила лучшие игры и приложения 2019 года

Новости технологии:Все они очень разные, созданные великими и малыми студиями со всего мира.

Компания Apple назвала лучшие игры и программы, которые задали тренды в индустрии в 2019 году.

Лучшие приложения года

Приложением года для iPhone стала Spectre Camera разработчика Lux Optics, которая позволяет снимать фото с длинной выдержкой, используя технологии искусственного интеллекта. Использовать Spectre Camera рекомендуется на iPhone 8 и более новых смартфонах Apple.

iPad также получил свое приложение года. Им стал Flow by Moleskine – практическая записная книжка, в которой можно делать записи, рисовать, чертить и использовать различные художественные инструменты. Все это позволит вам хранить любые свои идеи и мысли.

Лучшим приложением для Mac стал Affinity Publisher разработки Serif Labs. Эта программа предлагает большой набор профессиональных инструментов для дизайна любых печатных материалов: от красивой фотокниги до рекламной листовки.

Приложением года для Apple TV App стала программа The Explorers. Это утилита для удобной систематизации фото и видео, предназначенная для фотографов, видеооператоров, ученых, исследователей и художников.

Кроме того редакторы App Store отметили, что главным трендом в приложениях 2019 года стал простой способ поделиться историей. Многие мобильные сервисы теперь помогают заполнить недостающую страницу нашими воспоминаниями, мечтами, образами и голосами.

Лучшие игры 2019

Игра года для iPhone – Sky: Children of the Light. Многопользовательский квест со сказочными локациями, которые можно исследовать вместе с друзьями. Игра порадует невероятно красивыми пейзажами и отличной музыкой.

Игра года для iPad – Hyper Light Drifter. Обновленная версия классической 16-битной приключенческой игры Hyper Light Drifter. Она объединяет в себе увлекательное исследование и напряженный экшн.

Игра года для Mac – GRIS. Удивительное сочетание платформера и головоломки, дополненное трогательной историей о наивной девочке по имени Грис. Игра расскажет драматическую историю, полную разочарований и надежд.

Лучшей игрой для Apple TV стал Wonder Boy: The Dragon's Trap. Обновленная версия классической приключенческой игры с 80-х с полностью перерисованной вручную анимацией и обновленным саундтреком.

Игра года в новом сервисе Apple Arcade – Sayonara Wild Hearts. Это удивительно красивая и романтическая аркада, где можно кататься на мотоцикле и скейтборде, соревноваться в танцах, стрелять из лазера, драться на мечах и разбивать сердца на скорости 200 миль в час.

Главным игровым трендом в Apple назвали портирование знаменитых на весь мир игр, а также разработку полностью оригинальных произведений, которые вдохнули новую жизнь в легендарные франшизы. В пример приводятся: Mario Kart Tour, Minecraft Earth, Pokemon Masters, Assassin's Creed Rebellion, Gears POP!, The Elder Scrolls: Blades и Call of Duty: Mobile.

В дополнение к рейтингу лучших игр по версии редакторов App Store, теперь пользователям доступны рейтинги самых скачиваемых приложений и игр года.