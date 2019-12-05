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Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года

Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
14:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pinterest.com

Новости технологии:Тематический ресурс AppleHub опубликовал описание пяти новинок, запланированных на будущий год.

Несколько дней назад в сети появилась информация, что осенью 2020 году на нас ждет не три, а сразу четыре новых iPhone 12 и новый iPhone SE. 

Новый iPhone SE2 от Apple

В марте ожидается недорогой iPhone SE 2 по цене 399 долларов (9 525 гривен). У него будет 4,7-дюймовый LCD экран и работать он будет на монокристаллическом процессоре A13. Из фотовозможностей аппарат получит одну основную камеру на 12 Мп, и одну фронталку тоже на 12 Мп.

За безопасность будет отвечать сканер отпечатков пальцев Touch ID. Гаджет от Apple получит 3 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Более дешовый айфон также получит аккумулятор емкостью 2000 мАч. Поддерживаются мобильные сети 4G LTE, есть защита от воды на уровне IP68 и беспроводная зарядка.

Новые iPhone 12

В сентябре Apple представит iPhone 12 iPhone 12 Plus, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Самый компактный и простойиз осенней линейки iPhone 12 получит 5,4-дюймовый экран OLED и однокристальную платформу A14. Из камер на борту будет: двойная основная на 16 Мп и фронтальная одинарная камеру на 12 Мп.

Система распознавания лиц Face ID отвечать за безопасность. Что касается памяти, то будет 4 ГБ оперативной памяти и 128, 256 или 512 ГБ встроенной флэш-памяти. Аккумулятор емкостью 1800-2000 мАч. Поддерживаются мобильные сети 5G (ниже 6 ГГц). Цена составит 699-799 долларов (16 786-19 074 гривен).

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Что до iPhone 12 Plus, то из отличий только экран OLED диагональю 6,1 дюйма, аккумулятор емкостью 3100 мАч и цена 799-899 долларов (19 074-21 461 гривен).

iPhone 12 Pro также тоже получит OLED экран диагональю 6,1 дюйма, но с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Из фотовозможностей тройная камера на 16 Мп с датчиком ToF. 6 ГБ оперативной памяти, 5G с частотами mmWave, 1 ТБ флэш-памяти.

Кроме того, смартфон перейдет к порту USB Type-C, а в дополнение к Face ID появится и интегрированный с экраном сканер отпечатков пальцев Touch ID. Цена составит 999-1099 долларов (23 848-26 235 гривен).

И наконец iPhone 12 Pro Max. По сравнению с iPhone 12 Pro он будет более крцпным – диагональ экрана составит 6,7 дюйма. Также увеличится емкость аккумулятора до 4000 мАч. Ну и конечно возрастет цена, которая ожидаемо будет держаться на уровне 1099-1199 долларов (26 235-28 622 гривен).

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Apple, Технологии, Техно, iPhone 12, iPhone 2020 года.
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