Adobe создала приложение Photoshop Camera для Android

Новости технологии:Компания уделяет особое внимание конфиденциальности, поэтому все изображения будут храниться только на устройстве пользователя.

Photoshop уже давно является общим названием, как ксерокс или джип, и обозначает процедуру редактирования изображения, даже если из изменений там лишь какой-нибудь примитивный фильтр.

Кажется Adobe поняла, что не сыграть на популярности бренда будет ошибкой и поэтому начала выпуск саббрендовые приложения вроде Photoshop Camera.

Для чего предназначено приложение

Photoshop Camera – это новое приложение камеры для Android с поддержкой искусственного интеллекта и некоторых функций оригинального Photoshop и Lightroom. Его суть заключается в том, чтобы не заставлять пользователей обрабатывать фотографию после съемки, а в режиме реального времени увидеть, как она будет выглядеть с уже примененными спецэффектами.

Это поможет подобрать правильный ракурс, поиграть с освещением или понять, что выбранному вами объекту съемки не подходит тот или иной фильтр, чтобы не тратить время на его добавление вручную уже на этапе постпродакшна.

Как работает программа

В основе Photoshop Camera лежит специально обученная нейронная сеть, которая может автоматически определять объекты в кадре и предлагать пользователю соответствующие спецэффекты. Она еще больше упростит создание привлекательных фотографий с применением различных фильтров. Ведь именно сложность освоения является одной из основных причин, по которым пользователи отказываются от Photoshop.

Большинство пользователей не нуждаются в том, чтобы одновременно работать с десятками слоев и сотнями инструментов, запомнить названия которых – уже вызов, не говоря о том, чтобы научиться их правильно использовать.

Фишкой приложения является функция автоматического выделения объектов, которая использует Adobe Sensei для более точного его определения с последующим применением различных эффектов.

Цена

Другое преимущество Photoshop Camera – это то, что приложение бесплатное. В отличие от графического редактора, что распространяется по подписке за немалые деньги, платить которые согласится только профессиональный пользователь, приложение камеры с базовым набором функций будет бесплатным.

Желающие первыми получить доступ к Photoshop Camera могут зарегистрироваться на сайте Adobe. Официальный релиз приложения запланирован на начало 2020 года.

Счастливые обладатели Galaxy S9/S9+, S10/S10+, Note 9, Note 10/10+, Pixel 3/3 XL, Pixel 4/4 XL могут опробовать приложение скачав его по ссылке на APKMirror.