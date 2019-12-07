Скачать
Суббота, 07.12.2019
Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Зеленский считает, что РФ готова к разговору об урегулировании ситуации на Донбассе
Протесты во Франции: закрыты школы и больницы
Протесты во Франции: закрыты школы и больницы
Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
Перед Евро-2020 Украина сыграет с Польшей
Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши
Рецепт дня: cалат "Филадельфия" или ленивые суши

Пользователи Apple MacBook Pro столкнулись с проблемой (Видео)

Пользователи Apple MacBook Pro столкнулись с проблемой (Видео)
05:44 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Новый MacBook Pro: пользователи вновь жалуются.

В середине ноября компания Apple выпустила обновленные 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с «новой» клавиатурой. Но без жалоб пользователей не обошлось. Правда, в этот раз претензии не к клавиатуре.

Что случилось

На форумах уже собралось несколько сотен жалоб на звук. Из динамиков ноутбуков звучат непонятные хлопки, щелчки и треск во время воспроизведения музыки, видеороликов или при получении уведомлений.

Один из пользователей даже записал видео, чтобы наглядно показать проблему.

Другой пользователь пишет, что тестировал несколько ноутбуков в Apple Store, и на трех из четырех были слышны такие звуки.

Сотрудники Apple сказали нескольким владельцам MacBook Pro, что компания знает об этой проблеме и уже работает над ее устранением. Скорее всего, решить ее можно с помощью обновления.

Кстати, недавно Apple также подтвердила проблему с 13-дюймовыми MacBook Pro. При уровне заряда от 25% до 50% устройства внезапно отключаются.

Если вы столкнулись с этим — Apple советует закрыть все приложения и в спящем режиме оставить ноутбук на зарядке как минимум на 8 часов. Но для этого заряд батареи должен быть не меньше 90%. После этого обновите ОС до последней версии macOS. Если проблема повторится — обращайтесь прямиком в сервисный центр.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, MacBook Pro, Ноутбук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ученые создали новый источник зеленой энергии
02 Венецианская комиссия раскритиковала закон о языке
03 "Нафтогаз" завершил двусторонние переговоры с "Газпромом"
04 Что говорят медики о бокале шампанского: польза или вред?
05 В США приняли резолюцию в отношении Израиля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина
В Польше изъяли крупнейшую за 30 лет партию кокаина
Байден: Трамп ничего не знает о геополитике
Байден: Трамп ничего не знает о геополитике
В США приняли резолюцию в отношении Израиля
В США приняли резолюцию в отношении Израиля
Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов
Эффективные натуральные средства, которые ускорят заживление шрамов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь