Пользователи Apple MacBook Pro столкнулись с проблемой (Видео)

Новости технологии:Новый MacBook Pro: пользователи вновь жалуются.

В середине ноября компания Apple выпустила обновленные 16-дюймовые ноутбуки MacBook Pro с «новой» клавиатурой. Но без жалоб пользователей не обошлось. Правда, в этот раз претензии не к клавиатуре.

Что случилось

На форумах уже собралось несколько сотен жалоб на звук. Из динамиков ноутбуков звучат непонятные хлопки, щелчки и треск во время воспроизведения музыки, видеороликов или при получении уведомлений.

Один из пользователей даже записал видео, чтобы наглядно показать проблему.

Другой пользователь пишет, что тестировал несколько ноутбуков в Apple Store, и на трех из четырех были слышны такие звуки.

Сотрудники Apple сказали нескольким владельцам MacBook Pro, что компания знает об этой проблеме и уже работает над ее устранением. Скорее всего, решить ее можно с помощью обновления.

Кстати, недавно Apple также подтвердила проблему с 13-дюймовыми MacBook Pro. При уровне заряда от 25% до 50% устройства внезапно отключаются.

Если вы столкнулись с этим — Apple советует закрыть все приложения и в спящем режиме оставить ноутбук на зарядке как минимум на 8 часов. Но для этого заряд батареи должен быть не меньше 90%. После этого обновите ОС до последней версии macOS. Если проблема повторится — обращайтесь прямиком в сервисный центр.