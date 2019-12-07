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Riot Games начнут делать сюжетные игры по League of Legends (Видео)

Riot Games начнут делать сюжетные игры по League of Legends (Видео)
06:13 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:Riot Games создали Riot Forgt подразделение для расширения вселенной League of Legends.

В середине октября Riot Games отмечала свое десятилетие, анонсировав сразу пять проектов. На это компания не остановилась и уже готовится расширять вселенную League of Legends сюжетными играми.

Что известно

Компания открыла подразделение Riot Forge, которое будет заниматься изданием сюжетных игр по вселенной LoL. Притом разработку будут отдавать в руки сторонних разработчиков, что может насторожить фанатов. Вопросы вызывает и подход компании. Riot планирует делать инди-проекты, и не замахиваться на ААА.

«Игры Forge будут классифицироваться как инди — мы не планируем создавать огромные ААА-проекты. Мы хотим сосредоточиться на сделанном на заказ и завершенном опыте высочайшего качества. Надеемся, что поклонники „Лиги“ оценят их», — сказал Линн Лумб, глава Riot Forge.

Riot Forge хоть и будет отдавать разработку сторонним студиям, но планирует помогать командам. Компания будет поддерживать разработчиков информацией о мире LoL, чтобы избежать отходов от канона, а также возьмет на себя заботы о маркетинге, локализации и прочем.

Сами же проекты будут выходить на разные платформы, включая консоли, смартфоны и персональные компьютеры. В то же время некоторые игры появятся только на конкретных платформах, для которых лучше всего подходят.

Первую игру, которая выйдет из-под крыла Riot Forge, покажут уже на церемонии награждения The Game Awards 2019, в ночь с 12-го на 13 декабря. Пока что компания решила не рассказывать с кем планирует работать, а сами проекты находятся на ранней стадии разработки.

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Игра, League of Legends, Riot Games, Riot Forge.
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