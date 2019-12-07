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Resident Evil 3 подождет: На The Game Awards 2019 презентуют десять новых игр

Resident Evil 3 подождет: На The Game Awards 2019 презентуют десять новых игр
06:22 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости технологии:На The Game Awards представят десять новых игр.

The Game Awards пройдет уже на следующей неделе, но помимо награждения лучших игр 2019 года игроков ждет 10 анонсов новых проектов.

Что известно

Джефф Кили, журналист и продюсер TGA, забежал на Reddit, где ответил на вопросы пользователей. Геймеры не обошли стороной церемонию наград, но решили не спрашивать, кому же достанутся главные статуэтки, а поинтересовались сколько анонсов прозвучит со сцены.

«У нас есть множество совершенно новых игр, которые будут анонсированы на шоу. Я думаю, что будет представлено около 10 новых игр/проектов, если вы хотите сосчитать то, о чем еще никто не слышал. Как всегда, в Интернете есть много действительно плохой информации о том, что будет на шоу… но это, безусловно, интересно читать», — говорит Кейли.

Последней строчкой Кейли намекнул, что не все слухи правдивы. Например, ремейк Resident Evil 3 не покажут на сцене The Game Awards. Сначала разработку проекта подтвердило три источника, а потом и обложки игры нашли в сети PlayStation Store. Все же Capcom решила не нарушать молчание и придержать анонс.

«Нет никаких планов (никогда не было) сделать что-нибудь с Resident Evil 3 на выставке. Многие из этих утечек совершенно неверны. На момент написания этой статьи ничего не просочилось», — говорит Кейли.

Возможно, что Crash Bandicoot World’s, о которой интернет заговорил две недели назад, также не появится на сцене TGA. В то же время на церемонии покажут игру WolfEye Studios, состоящей из выходцев из Arkane (Dishonored). Разработчики готовят анонс своей новой игры на TGA и даже опубликовали первый арт.

Напомним, что The Game Awards 2019 пройдет уже 13 декабря в 03:30 по киевскому времени. Посмотреть церемонию награждения можно в живую в Лос-Анджелесе, сев в кресло Microsoft Theater, или бесплатно в онлайн-режиме через YouTube, Twitch, Twitter, Mixer и еще 42 платформы. The Game Awards 2019 даже выберет отдельных контент-мейкеров, которые будут официально транслировать мероприятие.

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Игры, The Game Awards, Джефф Кили, The Game Awards 2019.
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